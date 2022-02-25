أمير مرتضى يرد على اتهامات تعمد كارتيرون الخسارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على استعدادات الفريق لمباراة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، مستنكرا اتهامات البعض للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بتعمد الخسارة.

ويلعب الزمالك ضد الوداد غدا السبت في الدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات لقناة "تين": "بالتأكيد لا يحب لاعب أو جهاز فني يرغب في الخسارة أو التعادل، كان هناك ضغطا كبيرا على الجهاز الفني واللاعبين، لا أقول من جماهير الزمالك لأن من حقها طلب أي شيء أو توجيه اللوم لنا".

وأضاف: "أتحدث عن حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخاذل اللاعبين أو تعمد تحقيق الجهاز الفني لنتائج سلبية، في النهاية نعمل كفريق واحد ولا توجد سوء نوايا داخل الفريق، ونريد أن نزيل الضغوط من على اللاعبين".

وتابع: "كان هناك سوء توفيق في مباراة ساجرادا، وهذا يحدث في كرة القدم، كل الدعم للاعبين سنزيل الضغوط من عليهم، نلعب بروح ونكز في عملنا وفي النهاية التوفيق سيأتي من عند الله، نطالب الجماهير بالمساندة، الدعم مطلوب في الأوقات الصعبة".

وواصل: "تعاهدنا على اللعب حتى آخر دقيقة وأن نؤدي ما علينا ونعاند سوء الحظ حتى نغير ذلك بأيدينا، مجلس الإدارة يوفر لنا كل شيء من ناحية الطيران والإقامة، مصلحة الفريق في النهاية أهم من أي لاعب وأهم من الإعلان عن أي صفقة أو تجديد".

وأتم المشرف العام على الكرة بالزمالك قائلا: "لدينا إصرار كبير على حصد لقب دوري الأبطال، بعد مباراة الوداد سيتبقى لنا مباراتين في القاهرة ومباراة في أنجولا، كل مباراة نلعبها على أنها مباراة للصعود ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد".