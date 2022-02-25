15 هدفًا.. كيف ساهمت صفقات يناير في عودة برشلونة للانتصارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح برشلونة العودة مرة آخرى إلى طريق الانتصارات، تحت قيادة تشافي هيرنانديز المديرالفني للفريق، بعد ما عانى الفريق الكتالوني منذ رحيل نجمه ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الماضية ميركاتو قوي لفريق برشلونة بالتعاقد مع ثلاثي الدوري الإنجليزي بيير إيميريك أوباميانج من آرسنال، فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، وداني ألفيش في صفقة انتقال حر.

وتحسنت نتائج برشلونة منذ مشاركة الرباعي بشكل كبير، إلا أن الفريق الكتالوني حقق الفوز بنتيجة أربعة أهداف في 3 مباريات، بمساهة الصفقات الجديدة التي شاركت في تسجيل 15 هدفًا.

ويرصد الخليج 365 ماذا قدمت الصفقات الجديدة لبرشلونة حتى الآن:

بيير إيميريك أوباميانج:

سجل 4 أهداف مع برشلونة، في الفوز على فالنسيا 4-1، سجل هاتريك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وفي الدوري الأوروبي نجح في تسجيل هدف أمام نابولي في فوز برشلونة 4-2.

أداما تراوري:

استطاع من صناعة أربعة أهداف مع الفريق

أمام أتلتيكو مدريد صنع هدف في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

أمام إسبانيول 2-2 صنع هدف في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني

أمام نابولي في مباراة الإياب صنع هدفين

فيران توريس:

ساهم في أربعة أهداف، صنع 3 وسجل هدفًا

أمام ديبورتيفو ألافيس صنع هدفًا الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

أمام أتلتيكو مدريد صنع هدفًا في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

أمام نابولي في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 سجل هدفًا

أمام نابولي في مباراة الإياب صنع هدفًا

داني ألفيش:

شارك مع برشلونة منذ التعاقد مع في مباراتين في الدوري الإسباني وكانت بصمته حاضرة بتسجيل هدفًا وصناعة 2.

أمام غرناطة صنع هدف في المباراة التي انتهت 1-1 في الجولة الـ20

وفي الفوز على أتلتيكو مدريد 4-2، صنع هدفًا وسجل آخر.