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الامارات | عاجل.. نقل نهائي أبطال أوروبا من روسيا والوجهة "مفاجئة"

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مدينة سان بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي اثر الغزو الروسي لأوكرانيا ومنحه اليوم لاستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وستقام المباراة النهائية للمسابقة القارية الأهم في 28 مايو في الملعب الواقع في ضاحية باريس والذي استضاف نهائي 2006 الذي أحرزه الإسباني على حساب أرسنال الإنجليزي. ويعتبر اختيار باريس مفاجئا للكثيرين، كون التقارير الإعلامية تحدثت بشدة في الأيام السابقة عن اختيار ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ومدن أخرى لم تكن باريس بينها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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