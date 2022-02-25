الامارات | صدمة.. نجم عراقي يصف الرياضة بأنها "مضرة بالصحة"!

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. نجم عراقي يصف الرياضة بأنها "مضرة بالصحة"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف النجم العراقي هوار الملا محمد، أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي بمنتخب بلاده، الرياضة في العراق بأنها "مضرة بالصحة"، في إشارة الى معاناة الجماهير من المنتخب الذي تراجع مستواه الفني بشكل واضح في مختلف الاستحقاقات الدولية فضلا عن ضعف الدوري المحلي.

وقال اللاعب هوار ملا محمد عبر حسابه في "فيسبوك": "ابتعد عن كل ما يضرك.. والرياضة الان في بلدي أصبحت مضرة بالصحة".

ولم يتمكن المنتخب العراقي من تحقيق أي نتيجة فوز في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم "قطر 2022"، وبطولة كاس العرب، في حالة غير مسبوقة بتاريخ الكرة العراقية.

ويعتبر هوار ملا محمد أحد أبرز أعمدة منتخب العراق الذي أحرز كأس آسيا عام 2007 بقيادة المدرب البرازيلي فييرا، وسبق له اللعب في صفوف العين الإماراتي وهو أول لاعب عراقي يلعب في دوري أبطال أوروبا خلال وجوده مع أبولون القبرصي موسم 2006- 2007، بينما اعتزل كرة القدم في 2015.

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