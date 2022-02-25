شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل نتائج فحوصات بدر بانون لـفيفا لتحديد موعد عودته للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي ومنتخب أسود الأطلسي، لعدد من الفحوصات وأشعة رنين مغناطيسي دقيقة على القلب، لتحديد موعد عودته للملاعب بعد إصابته بمضاعفات فى القلب عقب تعافيه من فيروس كورونا.

ويُلزم الاتحاد الدولي اللاعبين الذين يعانون من مضاعفات في القلب على خلفية الإصابة بكورونا بالخضوع لفحوصات معينه، على أن يتم إرسالها للجنة الطبية بالاتحاد الدولي فيفا، حيث إنها الجهة المنوطة بتحديد موعد عودة هؤلاء اللاعبين للتدريبات والمباريات.

ويواجه الأهلي صن داونز في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويغيب بدر بانون عن الأهلي من بداية يناير الماضي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون، منذ تعرضه للإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية في معسكر منتخب المغرب، وتأكيد الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها حاجته للراحة من 6 إلى 8 أسابيع.

ويترقب الأهلي عودة بدر بانون فى ظل الحاجة إلى جهوده في مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا، في ظل احتدام المنافسات بدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، لاسيما وأن بانون من الركائز الأساسية في الخط الخلفي للأهلي.