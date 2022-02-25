الامارات | "إنستغرام" يحذف منشوراً للاعب مانشستر سيتي تمنى فيه الموت للرئيس الروسي بوتين

شكرا لقرائتكم خبر عن "إنستغرام" يحذف منشوراً للاعب مانشستر سيتي تمنى فيه الموت للرئيس الروسي بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب كرة القدم الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن موقع تبادل الصور "إنستغرام" حذف منشورا له، تمنى فيه الموت للرئيس الروسي فلادمير بوتين بسبب غزوه لبلاده والحرب الدائرة حالياً على أرض أوكرانيا.

وكان زينتشينكو قد كتب على صفحته عبر خاصية "الستوري": "اتمنى أن يعاني فلاديمير بوتين من الموت بشدة''، الأمر الذي دفع "إنستغرام" لحذف المنشور، مما دفع زينتشينكو للتعليق مجدداً: "من المؤسف أن يتم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل، في حين إنني ادافع عن بلادي".

وتشن القوات الروسية حالياً حرباً على أوكرانيا مما قوبل برفض عالمي حتى أن الوسط الرياضي من لاعبين ومدربين ومنظمات واتحادات طالبوا بوقف الحرب.

يذكر أن زينتشينكو من النجوم البارزين في صفوف مانشستر سيتي ويحظى بمتابعة أكثر من 1.5 مليون متابع على حسابه في "إنستغرام"، ونشر مجموعة من الفيديوهات والصور من آثار الدمار الذي لحق ببلده جراء الحرب.

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