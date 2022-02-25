الامارات | بعد وادع ديوكوفيتش.. "تنس دبي" تبحث عن بطل جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وادع ديوكوفيتش.. "تنس دبي" تبحث عن بطل جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح وداع المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس اللاعبين المحترفين، بخسارته، أمس الخميس، في ربع النهائي أمام التشيكي جيري فاسيلي بمجموعتين دون رد (6-4 و7-6)، الباب على مصراعيه، لولادة بطل جديد بتاريخ بطولات "تنس دبي"، التي تحتفل يوم غدٍ السبت بإسدال الستار عن نسختها الـ 30، البالغ إجمالي جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

ومثل أقصاء الصربي ديوكوفيتش المتوج في دبي أعوام (2009-2010-2011-2013-2020)، بمثابة الهدية الثمينة، للاعبين الأربع الذين نجحوا في بلوغ الدور نصف النهائي، وبات كل منهم على بعد خطوة واحدة لإعلان هوية البطل الـ 19 تاريخياً في "تنس دبي"، في صراع على لقب النسخة 30 يقوده مفاجأة البطولة التشيكي فاسيلي المصنف 123 عالمياً الذي سيواجه في السابعة مساء اليوم في ختام المربع الذهبي، المصنف 14 عالمياً دينيس شابوفالوف الساعي بدوره لبلوغ النهائي وإهداء كندا لقبها الأول في دبي، عقب التخطي الناجح أمس لشابوفالوف في ربع النهائي، بالفوز على المصنف 99 عالمياً اللاتفي ريكاردز برينكس بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-3).

وبالطموح ذاته، يأمل المصنف 11 عالمياً هوبرت هوركاتش إهداء بولندا اللقب الأول في دبي، مستنداً إلى أدائه القوي وارساله السريع، الذين مكناه في ربع النهائي بالفوز على الموهبة الشابة الإيطالي يانيك سينز المصنف 10 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و6-3)، إلا أن مهمة هوركاتش لن تكون سهلة حين يواجه في نصف النهائي، المصنف السابع عالمياً اندريه روبليف الطامح بدوره إلى إهداء روسيا لقبها الثاني على التوالي عقب تتويج مواطنه أصلان كاراتسيف بلقب نسخة العام الماضي، خصوصاً أن روبليف يملك الخبرات الواسعة في التعامل مع قوة الإرسالات التي قادته في ربع النهائي لتخطي عقبة الأميركي ماكينزي ماكدونالد والفوز عليه (2-6 و6-3 و6-1).

ويذكر، يعد الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، حامل الرقم القياسي لبطولة "تنس دبي" برصيد ثمانية ألقاب، بفارق ثلاثة ألقاب عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



السجل الذهبي لـ "تنس دبي"

السويسري روجيه فيدرر: بطل نسخ (2003-2004-2005-2007-2012 و2014 و2015 و2019)

الصربي نوفاك ديوكوفيتش: بطل نسخ (2009-2010-2011-2013-2020)

التشيكي كارل نوفيتسك: بطل نسخة 1993

السويدي ماغنوس غوستافسون: بطل نسخة 1994

الجنوب أفريقي واين فيريرا: بطل نسخة 1995

الكرواتي غوران إيفانيسيفيش: بطل نسخة 1996

النمساوي توماس موستر: بطل نسخة 1997

الإسباني إليكس كوريتخا: بطل نسخة 1998

الفرنسي جيروم غولمار: بطل نسخة 1999

الألماني نيكولاس كيفر: بطل نسخة 2000

الإسباني خوان كارلوس فيريرو: بطل نسخة 2001

الفرنسي فابريز سانتورو: بطل نسخة 2002

الإسباني رافائيل نادال: بطل نسخة 2006

الأميركي أندي روديك: بطل نسخة 2008

السويسري ستام فافرينكا: بطل نسخة 2016

البريطاني انديه موراي: بطل نسخة 2017

الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت: بطل نسخة 2018

الروسي أصلان كاراتسيف: بطل نسخة 2021

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