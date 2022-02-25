أكرم توفيق يطمئن جماهير الأهلي.. ويكشف موعد عودته بفيديو بدون عكاز



الشارقة - اميمة ياسر - نشر أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فيديو له يطمئن به جماهير النادي الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب مصر، في منافسات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون مطلع العام الجاري.

ونشر أكرم توفيق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وهو يسير على قدميه دون استخدام العكاز، وذلك بعد بداية مرحلة التأهيل الأولى من الإصابة.

وكتب ظهير أيمن الأهلي تعليقًا على الفيديو: «الأسد يعود قريبًا»، وذلك في إشارة منه لاقتراب عودته للعب مع الأهلي.

إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في افتتاح مبارياتهما في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، مما تسبب في عدم استكماله مشوار البطولة مع الفراعنة.

أكرم توفيق يجري عملية جراحية

وأجرى توفيق في نهاية الشهر الماضي عملية جراحية في النمسا، وتواجد معه في رحلته العلاجية الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

وعاد لاعب الأهلي يوم 3 فبراير الجاري للقاهرة من أجل بدء البرنامج العلاجي تحت إشراف أبو عبلة، الذي وضعه الطبيب النمساوي الذي أشرف على العملية الجراحية.