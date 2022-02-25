شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

تنقل مباراة الأهلى ضد صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 4 باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره فى دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني.

مشوار صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تأهل صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صن داونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة.