شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الأعضاء على انتخابات الاتحاد السكندرى بأعداد كبيرة منذ بدء التصويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملية التصويت فى الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندرى، التى تعقد الآن بمقر النادى بالشاطبى، كثافة عددية وتوافد الأعضاء بأعداد كبيرة للتصويت فى العملية الانتخابية للنادى السكندرى.

ويتنافس في الانتخابات على 5 مقاعد فوق السن، من بين 9 مرشحين، هم ، اسماعيل محمد اسماعيل وحازم الرجال ومحمد احمد سلامه وابراهيم شعبان ومحمد خميس وأسامة البدرشينى ونجلاء الزناتى وشريف منصور واحمد السيد موسى.

وتم تجهيز 45 لجنة بالصالة المغطاة بالنادى، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية ،للتصويت على الأعضاء فوق السن، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة السابعة مساءً بمقر النادى بالشاطبى .

وفاز محمد مصيلحى برئاسة نادى الاتحاد السكندرى وأحمد عبد المجيد بمنصب النائب بالتزكية، وجاء فوز عبدالمجيد بالمنصب بعد وصول خطاب اللجنة الأوليمبية للنادى باستبعاد الدكتور شريف الحلو، والذى كان ينافس عبدالمجيد على منصب نائب رئيس النادى .

وتسلم جاسر شمس مدير النادي خطابا من اللجنة الأوليمبية بشأن اعتماد فوز محمد مصيلحى رئيسا للنادى بالتزكية وأحمد عبدالمجيد نائبا بالتزكية ومحمود القاضى ومحمد البحيرى عضوان تحت السن بالتزكية .



كثافة عددية فى انتخابات الاتحاد



الاتحاد السكندرى



انتخابات الاتحاد



توافد الاعضاء للتصويت