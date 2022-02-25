شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 16 لاعبا ولاعبة من مصر إلى دور الـ 16 ببطولة ويندى سيتى للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 16 لاعباً ولاعبة مصريين في حجز مقاعدهم بمنافسات دور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة، والتي تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاء تأهل اللاعبين بواقع 9 لاعبين بمنافسات الرجال و7 لاعبات بمنافسات السيدات، حيث جاءت نتائج منافسات المصريين في الدور التمهيدي الثاني كالتالي:

1ـ فوز هانيا الحمامي على راشيل أرنولد بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-1, 11-4.

2ـ فوز محمد الشوربجي على منافسه ماثيو كاستاجنيت بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-4, 11-7.

3ـ فوز طارق مؤمن على منافسه ميجيل رودريجيز بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 12-10, 11-7, 11-5.

4ـ فوز نور الشربيني على منافستها جوليان كورتس بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-3, 11-7.

5ـ فوز علي فرج على منافسه رفائيل كاندرا بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-9.

6ـ فوز سلمى هاني على منافستها هو تزي لوك بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 6-11, 11-7, 10-12, 12-10.

7ـ فوز روان العربي على منافستها ليسا أيتكين بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 2-11, 14-12, 12-10.

8ـ فوز يوسف إبراهيم على منافسه ليونيل كاردينس بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأِواط كالتالي: 8-11, 11-5, 11-8, 11-6.

9ـ فوز نوران جوهر على منافستها دانييل لوترينو بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-7.

10ـ فوز فارس الدسوقي على منافسه يوسف سليمان بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 10-12, 11-9, 11-7.

11ـ فوز مريم متولي على منافستها ميلي توملينسون بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 8-11, 11-8, 8-11, 14-12.

12ـ فوز مروان الشوربجي على منافسه جريجور مارش بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 4-11, 11-7.

13ـ هزيمة نور الطيب أمام منافستها نيلي جليس بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 2-11, 8-11, 11-9.

14ـ فوز مازن هشام على منافسه بورخا جولان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 12-10.

15ـ فوز كريم عبد الجواد على منافسه نيكولاس مولر بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-5.

16ـ فوز نادين شاهين على منافستها ندى عباس بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 5-11, 11-9, 5-11, 11-5.

17ـ هزيمة سنا إبراهيم أمام منافستها جوشنا تشينابا بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 11-6.

18ـ فوز عمر مسعد على منافسه جريج لوبان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-5.

19ـ هزيمة هنا رمضان أمام منافستها تيسني إيفانز بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 6-11, 11-4, 11-9, 11-7.