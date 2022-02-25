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قصة صور .. معين الشعباني..نسر تونس يبحث عن مجد جديد فى بورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - لم يحتاج معين الشعباني المدير الفني الحالي للنادي المصري، إلى وقت طويل ليقدم أوراق اعتماده إلى جماهير الكرة المصرية وبشكل خاص جماهير الفريق البورسعيدي، بعد إدارته الذكية للفريق سوء على المستوى المحلي أو الأفريقي ، ويبحث المدرب التونسي عن مجد كروي جديد بقيادة المصري بعدما سبق وحققه مع أندية في تونس وخارجها.

وسريعاً ما أصبح المدرب التونسي مطمع لكثير من الأندية بل والمنتخبات الكبيرة سواء داخل مصر أو خارجها وخاصة أندية الخليج العربي، في ظل شخصيته القوية وخبراته الكبيرة في المنافسة وحصد البطولات.

وتولى الشعباني تدريب 3 أندية فقط خلال مسيرته وهم حمام الأنف - الترجى التونسى والنادى المصرى، ومع الترجي أدار الشعباني 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا بينما تلقت شباكه 116 هدفاً وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري الابطال الافريقى.

أمام عن مسيرته مع النادي المصري، قاد معين الشعباني، الفريق البورسعيدى فى 16 مباراة رسمية حتى الآن، حقق المصرى تحت قياده الفوز فى 6 مباريات وتعادل 8 لقاءات أخرى وخسر مباراتين

وجاءت مباريات المصرى تحت قيادة الشعبانى بواقع 10 مباريات فى الدورى العام، فاز خلالهم فى 3 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر مباراة واحدة، بينما خاض المصرى تحت قيادة العبانى 6 مباريات فى الكونفدرالية الأفريقية فاز فى 3 مباريات وخسر مباراة وتعادل فى مباراتين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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