شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عرض الزمالك للتعاقد مع معين الشعباني لتدريب الفريق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، أن التونسي يركز في الوقت الحالي مع الفريق البورسعيدي، على الرغم من تلقيه عدداً من العروض المغرية في الفترة الأخيرة بعد النتائج المميزة التي قدمها مع أبناء بورسعيد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن الشعباني تلقى عدة عروض من أندية الخليج بقيمة مادية أعلى من عرض الرجاء المغربي، إلا أن الشعباني فضل الاستمرار مع المصري بشرط تنفيذ الوعود التي تلقاها من مجلس الإدارة لدعم استقرار الفريق وأهمها دفع مستحقات اللاعبين.

وأضاف المصدر أن أحد وكلاء اللاعبين قد عرض على الشعباني تدريب الزمالك ولكن بشكل غير رسمي من إدارة القلعة البيضاء، موضحاً أن الزمالك لم يتواصل مع المدرب التونسي بشكل رسمي وأن الأمر اقتصر على ترشيح من وكيل لاعبين.

ويستعد المصري لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع المصري بنظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل والمقرر اقامتها على ستاد الشهداء بكينشاسا في السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

يترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.