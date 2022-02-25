شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضع اليوم خطة الأهلى لإسقاط صن دوانز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة نظيره صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً السبت في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر إلى الفوز وانتزاع صدارة مجموعته.

الأهلي تعادل سلبيًا في الجولة السابقة من دور المجموعات مع الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، وحقق صن داونز النتيجة ذاتها أمام المريخ، يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة ، وتأجلت مباراة الاهلى والمريخ في الجولة الأولى بسبب انشغال المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني لتحفيظ لاعبيه خطة اسقاط صن داونز لتحقيق الفوز الأول في المجموعة وتخطي هذه العقبة الصعبة في مشوار حامل اللقب نحو التتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة صن دوانز، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع بطل جنوب أفريقيا وهز شباكه.