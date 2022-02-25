شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مثيرة فى دورى محترفى كرة اليد بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السادسة مساء اليوم الجمعة، مواجهة مرتقبة بين الأهلى والزمالك فى ختام المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد والمحدد إقامتها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويسعى فريق الزمالك لإنهاء هذه المرحلة بتحقيق الفوز قبل المرحلة النهائية بالدورى للإحتفاظ باللقب وسط طموح الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى إسعاد الجماهير الحمراء بحصد لقب هذا الموسم .

ويغيب عن الأهلى كل من: عمر سامى لإصابة القدم وعمر كاستيلو بسبب إصابة الحوض وعبد الرحمن فيصل بسبب جذع فى الرباط الصليبى وفقا لتأكيدات المدير الفنى طارق محروس، بينما يغيب عن الزمالك حسن قداح لإجراء فحوصات طبية على القلب و خالد وليد بسبب خلع الكتف.

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بتحديد أعداد الحضور فى قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك المحدد لها اليةم الجمعة، فى إطار ختام جولات المرحلة الثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، عن الاتفاق على إقامة المباراة بدون جمهور مع حضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط.

وشهدت قمة المرحلة الأولى عدم حضور الجماهير وتحديد عدد لحضور الفريقين من حيث عدد اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام.