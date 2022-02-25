شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتحدث اليوم عن مباراة الأهلى وصن داونز فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث اليوم الجمعة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى ومحمد الشناوى كابتن الفريق في المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة صن دوانز للكشف عن أهداف المارد الأحمر من اللقاء المنتظر.

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في مباراة هامة وقوية لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي سقط في فخ التعادل في أولى مبارياته أمام الهلال، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام صن داونز، للاقتراب من التأهل للدور القادم في حملته للحفاظ على لقبه.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري.

وتعد هذه الرباعية هي الثالثة الذى يحققها الأهلى خلال أول 8 مباريات فقط، حيث افتتح الموسم برباعية في شباك الإسماعيلى بالأسبوع الأول ثم رباعية في شباك المقاصة في الأسبوع السادس، وأخير رباعية المقاصة في الأسبوع العاشر، علما بأن الأهلي له مباراتان مؤجلتان، بالإضافة إلى خماسية في شباك الزمالك، ليصبح الاهلى صاحب أقوى هجوم برصيد 23 هدفا في 8 مباريات.