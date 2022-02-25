تعرف على جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

ومحليا يلعب المصري مع إيسترن كومباني، والإسماعيلي مع الجونة في الجولة العاشرة من الدوري.

وفي افتتاح الجولة 11 من منافسات الدوري المصري يلعب فيوتشر مع المقاولون العرب.

وتقام 3 مباريات في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إحداها بين المريخ والهلال السودانيين في مجموعة الأهلي.

فيما يشهد الدوري الإيطالي إقامة مباراتين في الجولة 27.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مباريات الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

5.30 مساء.. فيوتشر والمقاولون العرب.. قنوات أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أفريقيا:

6 مساء.. المريخ والهلال.. beIN Sports HD 3

6 مساء.. أمازولو الجنوب أفريقي ووفاق سطيف الجزائري.. beIN Sports HD 4

9 مساء.. الرجاء المغربي وحوريا كوناكري الغيني.. الرياضية المغربية.

الدوري الإيطالي:

7.45 مساء.. ميلان وأودينيزي.. قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

10 مساء.. جنوى وإنتر ميلان.. قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.