الامارات | حدث نادر.. لاعب يعترف للحكم ويطالبه بإلغاء هدف

شكرا لقرائتكم خبر عن حدث نادر.. لاعب يعترف للحكم ويطالبه بإلغاء هدف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حدث نادر في ملاعب كرة القدم، طلب أحد لاعبي نادي قره باغ الأذربيجاني، الخميس، من حكم مباراة فريقه ضد مرسيليا الفرنسي في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم، بإلغاء هدف سجل لأنه استعمل يده.

وكان الفريق الأذربيجاني خسر ذهابا أمام مرسيليا 1-3 ومتخلفا في مطلع المباراة في باكو بهدف للسنغالي باب غي (12)،

وحصلت الحادثة في الدقيقة 34 عندما سجل لاعب قره باغ السنغالي ابراهيما وادجي، هدفا واضحا بيده احتج عليه كثيرا لاعبو مرسيليا لا سيما في ظل عدم وجود تقنية الحكم المساعد "في آي آر" في هذه المسابقة.

وفي أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، توجه وادجي لمدربه غوربان غوربانوف قبل أن يتبادلا الحديث مع حكم المباراة البولندي، بارتوش فرانكوفسكي، وأقنعاه بإلغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب السنغالي بأنه لمس الكرة بيده قبل تسجيله.

واستكملت المباراة بعد أن توقفت قرابة العشر دقائق بسبب هذه الحادثة.

وقال الاتحاد القاري على منصة التعليق المباشر لهذه المباراة "سأل مدرب قره باغ اللاعب وادجي ما إذا كان سجل الهدف بيده، فرد إيجابا، فطلب الفريق صاحب الأرض من الحكم إلغاء الهدف. إنه تصرف نادر ومفعم بالروح الرياضية".

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