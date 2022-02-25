شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. قمة مثيرة فى دورى محترفى كرة اليد بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السادسة مساء اليوم الجمعة، مواجهة مرتقبة بين فريقا الأهلى والزمالك فى ختام المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد والمحدد إقامتها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويسعى فريق الزمالك إلى إنهاء هذه المرحلة بتحقيق الفوز قبل المرحلة النهائية بالدورى للإحتفاظ باللقب وسط طموح الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى اسعاد الجماهير الحمراء بحصد لقب هذا الموسم .

تشهد صفوف الأهلى غيابات كلا من، عمر سامى لإصابة القدم و عمر كاستيلو بسبب إصابة الحوض و عبد الرحمن فيصل بسبب جذع فى الرباط الصليبى وفقا لتأكيدات المدير الفنى طارق محروس، بينما يغيب عن الزمالك حسن قداح لإجراء فحوصات طبية على القلب و خالد وليد بسبب خلع الكتف.

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بتحديد أعداد الحضور فى قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك المحدد لها اليةم الجمعة، فى إطار ختام جولات المرحلة الثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، عن الاتفاق على إقامة المباراة بدون جمهور مع حضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط.

وشهدت قمة المرحلة الأولى عدم حضور الجماهير وتحديد عدد لحضور الفريقين من حيث عدد اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام.