شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. الداخلية متصدراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الداخلية ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى بعد مرور 19 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 44 نقطة متفوقا على بتروجت الوصيف بـ8 نقاط قبل مباريات اليوم.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهة اليوم..

1 الداخلية 44 نقطة

2 بتروجت 36 نقطة

3 الترسانة 34 نقطة

4 وادى دجلة 32 نقطة

5 زد أف سى 32 نقطة

6 بورتو السويس 31 نقطة

7 السكة الحديد 28 نقطة

8 القناة 27 نقطة

9 منتخب السويس 27 نقطة

10 المصرية للاتصالات 23 نقطة

11 الإنتاج الحربى 20 نقطة

12 النصر 18 نقطة

13 بور فؤاد 15 نقطة

14 بلبيس 15 نقطة

14 المريخ 12 نقطة

16 بنها 9 نقاط

مباريات اليوم فى الجولة العشرين

وتنطلق فى الثالثة عصر اليوم الجمعة 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة العشرين من مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها الداخلية مع النصر.

يدخل نادى الداخلية المباراة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 44 نقطة، ويأمل مواصلة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط أمام النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة، في مواجهة سهلة نسبيا للمتصدر.

وفى نفس التوقيت يلتقى نادى الترسانة صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة والمنتعش بأربع انتصارات متتالية، مع السكة الحديد القابع في المركز السابع برصيد 28 نقطة في مباراة نارية، ويستقبل فريق بتروجت صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة، فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة والذى يأمل في تعديل المسار.

ويواجه فريق زد أف سى صاحب المركز الخامس برصيد 32 نقطة، فريق بلبيس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، ويبحث زد عن تحقيق الفوز الغائب منذ آخر 7 جولات، في الوقت الذى يستدرج فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فريق منتخب السويس صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة، في أول مباراة بعد رحيل مدربه وتعيين الكرواتى توليتش خلفا لعبد الباقى جمال الذى رحل عن دجلة.

ويلتقى بؤر فؤاد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة مع فريق القناة الثامن في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، ويستضيف فريق بنها الأخير برصيد 9 نقاط فريق المصرية للاتصالات العاشر برصيد 23 نقطة، وأخيرا يلتقى بورتو السويس السادس برصيد 31 نقطة مع فريق المريخ الرابع عشر برصيد 12 نقطة.