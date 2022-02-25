شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يلتقى مع المقاولون العرب اليوم لاستكمال الصحوة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى فيوتشر في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب على استاد الأهلى والسلام، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى المصري الممتاز.

يدخل نادى فيوتشر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفى ناصر ماهر ومحمد فاروق في الجولة الماضية، جعلته في المركز العاشر برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز في ثلاثة مواجهات وتعادل في ثلاث وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبل 9 أهداف.

ويسعى على ماهر في مواصلة الصحوة والاقتراب أكثر من فرق المقدمة، واستغلال حالة اللاعبين العالية في خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز على المقاولون.

في المقابل، يدخل نادى المقاولون العرب المباراة بعد التعادل الإيجابى بهدف لمثله مع غزل المحلة في الجولة الماضية، جعلته في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات فاز في مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبل 13 هدفا.

ويسعى محمد عودة إلى تحقيق الفوز الثانى للفريق هذا الموسم والأول له مع الفريق بعدما قاد الذئاب خلفا لعماد النحاس الذى اعتذر عن مواصلة المشوار، والذى يعانى فيه الفريق من سوء النتائج خلال هذا الموسم.