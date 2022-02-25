شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق كاس العالم للشيش بستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة منافسات كأس العالم لسلاح الشيش التى تستضيفها مصر على مدار أيام 25 ، 26 ، 27 فبراير الجارى على ستاد القاهرة .

تضم قائمة اللاعبين المصريين، علاء الدين أبو القاسم ومازن الميقاتى ومحمد عصام وعبد الرحمن هافور ومحمد مازن ومحمد حسن وصالح صالح وتامر زين على نفقته الخاصة .

كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن مشاركة 33 دولة فى منافسات الفردى و 22 دولة فى منافسات الفرق بنفس البطولة ، مشيرا إلى أن كل استعدادات التنظيم تسير بشكل سليم بالإضافة إلى الإنتهاء من كافة ترتيبات الاستضافة .

وأكد الحسينى من قبل خضوع جميع لاعبى المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم للشيش المحدد لها الفترة من 25 حتى 27 فبراير الجارى باستاد القاهرة لمسحة طبية فور الوصول وتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المنافسة.

وقال الحسينى إن الاتحاد الدولى للعبة أدرج قائمة للإجراءات الاحترازية للبطولة لا تتضمن تطبيق نظام الفقاعة الطبية كاملا.

كما كشف عبد المنعم الحسينى، من قبل، عن استضافة مدينة مصر الأولمبية لبطولة العالم يوليو 2022 المقبل، والتى تعد صرحا رياضيا كبيرا، قائلا إن هذه البطولة تعد التحدى الأكبر للمجلس الجديد بعد نجاح قائمته بالكامل فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا.