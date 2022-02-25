شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصر تواجه السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الجمعة منتخب كرة السلة رجال مع نظيره السنغالى فى أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى بالسنغال.

وتقام مباراة المنتخب أمام السنغال فى الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة على أن يلتقى المنتخب الوطني مع كينيا ثم الكونغو الديمقراطية في الجولات المقبلة على الترتيب.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

وخضع لاعبو منتخب السلة الى مسحة ورابيد تيست وجاءت نتائجها سلبية كما خضعوا لجلسة تصوير من جانب الاتحاد الدولى لرفع الصور على موقع الفيبا .