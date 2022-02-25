9 مرشحين يتنافسون اليوم على 5 مقاعد فوق السن بانتخابات الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - تُعقد اليوم، الجمعة، بدءاً من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء العمومية لنادي الاتحاد السكندري، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للنادى لاختيار 5 أعضاء فوق السن، حيث تُجرى الانتخابات على خمسة مقاعد فقط.

وفاز محمد مصيلحى برئاسة نادى الاتحاد السكندرى وأحمد عبد المجيد بمنصب النائب بالتزكية، وجاء فوز عبدالمجيد بالمنصب بعد وصول خطاب اللجنة الأوليمبية للنادى باستبعاد الدكتور شريف الحلو، والذى كان ينافس عبدالمجيد على منصب نائب رئيس النادى .

ويتنافس في الانتخابات على 5 مقاعد فوق السن، من بين 9 مرشحين، هم ، اسماعيل محمد اسماعيل وحازم الرجال ومحمد احمد سلامه وابراهيم شعبان ومحمد خميس وأسامة البدرشينى ونجلاء الزناتى وشريف منصور واحمد السيد موسى.

وتسلم جاسر شمس مدير النادي خطابا من اللجنة الأوليمبية بشأن اعتماد فوز محمد مصيلحى رئيسا للنادى بالتزكية وأحمد عبدالمجيد نائبا بالتزكية ومحمود القاضى ومحمد البحيرى عضوان تحت السن بالتزكية .

وتم تجهيز 45 لجنة بالصالة المغطاة بالنادى، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية ،للتصويت على الأعضاء فوق السن، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباح غدا الجمعة وحتى الساعة السابعة مساءً بمقر النادى بالشاطبى .