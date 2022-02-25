شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات نارية فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى اليوم.. الترسانة والسكة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة العشرين من مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها الداخلية مع النصر.

يدخل نادى الداخلية المباراة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 44 نقطة، ويأمل مواصلة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط أمام النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة، في مواجهة سهلة نسبيا للمتصدر.

وفى نفس التوقيت يلتقى نادى الترسانة صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة والمنتعش بأربع انتصارات متتالية، مع السكة الحديد القابع في المركز السابع برصيد 28 نقطة في مباراة نارية، ويستقبل فريق بتروجت صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة، فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة والذى يأمل في تعديل المسار.

ويواجه فريق زد أف سى صاحب المركز الخامس برصيد 32 نقطة، نظيره بلبيس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، ويبحث زد عن تحقيق الفوز الغائب منذ آخر 7 جولات، في الوقت الذى يستدرج فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فريق منتخب السويس صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة، في أول مباراة بعد رحيل مدربه وتعيين الكرواتى توليتش خلفا لعبد الباقى جمال الذى رحل عن دجلة.

ويلتقى بؤر فؤاد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة مع فريق القناة الثامن في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، ويستضيف فريق بنها الأخير برصيد 9 نقاط فريق المصرية للاتصالات العاشر برصيد 23 نقطة، وأخيرا يلتقى بورتو السويس السادس برصيد 31 نقطة مع فريق المريخ الرابع عشر برصيد 12 نقطة.