شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف اليوم الاجتماع الفنى لمباراة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى وسمير عدلى المدير الادارى للنادى الأحمر في الاجتماع الفني لمباراة صن دوانز المقرر له اليوم الجمعة ، بمقر النادي الاهلي بالجزيرة ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

ويستضيف الأهلي غد السبت بالتاسعة مساء، نظيره صن داونز، في مباراة هامة وقوية لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب و السلام.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي سقط في فخ التعادل في أولى مبارياته أمام الهلال، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام صن داونز، للاقتراب من التأهل للدور القادم في حملته للحفاظ على لقبه.