الامارات | خلفان مبارك يفتتح مشروع «بادل تنس» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان مبارك يفتتح مشروع «بادل تنس» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتجه لاعب الجزيرة، الدولي خلفان مبارك، للمشروعات الخاصة، إذ افتتح مشروعاً لممارسة ونشر لعبة البادل تنس في أبوظبي، وسط سعادة كبيرة من أصدقائه الذين انهالوا عليه بالتهاني، فور أن نشر «ستوري» عبر حسابه على «إنستغرام»، عن افتتاح المشروع الذي يعد الأول للاعب الجزيرة، عاشق هذه اللعبة، لهذا فضل أن يكون أول من يبادر إلى إقامة مشروعات تتعلق بالبادل تنس في أبوظبي.

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