الامارات | ماجد حسن يُشارك في احتفالات متحف المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد حسن يُشارك في احتفالات متحف المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل نجم خط وسط شباب الأهلي، الدولي ماجد حسن، مع افتتاح متحف المستقبل، الذي يعد صرحاً حضارياً يُضاف إلى معالم دبي الحضارية والثقافية، ونشر له صورة عبر حسابه في «إنستغرام»، وسط تفاعل كبير من المتابعين.

يُذكر أن ماجد حسن يعد من أكثر اللاعبين المواطنين في دوري أدنوك للمحترفين، تفاعلاً مع المناسبات والاحتفالات التي تقام في الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً.

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