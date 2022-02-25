الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | «لقاء الأصدقاء» يعيد ذكريات شباب الأهلي 2015

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاء الأصدقاء» يعيد ذكريات شباب الأهلي 2015 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب منتخب كوريا الجنوبية كوون كيونغ، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، صورة تجمعه مع زملائه السابقين في شباب الأهلي، وذلك أثناء زيارته دبي، وهم ماجد حسن وإسماعيل الحمادي ووليد حسين، حيث استعاد الأصدقاء الأربعة ذكريات تألق «الفرسان» في دوري أبطال آسيا 2015.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا