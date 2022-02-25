الامارات | «لقاء الأصدقاء» يعيد ذكريات شباب الأهلي 2015

شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاء الأصدقاء» يعيد ذكريات شباب الأهلي 2015 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب منتخب كوريا الجنوبية كوون كيونغ، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، صورة تجمعه مع زملائه السابقين في شباب الأهلي، وذلك أثناء زيارته دبي، وهم ماجد حسن وإسماعيل الحمادي ووليد حسين، حيث استعاد الأصدقاء الأربعة ذكريات تألق «الفرسان» في دوري أبطال آسيا 2015.

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