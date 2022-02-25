موعد مباراة فيوتشر والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى فيوتشر ، فريق المقاولون العرب على استاد الأهلى والسلام، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة فيوتشر والمقاولون العرب

يلتقى نادى فيوتشر في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع المقاولون على استاد الأهلى والسلام، والتى سيتم إذاعتها على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصرى لبطولة الدورى.

يدخل نادى فيوتشر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفى ناصر ماهر ومحمد فاروق في الجولة الماضية، جعلته في المركز العاشر برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز في ثلاثة مواجهات وتعادل في ثلاث وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبل 9 أهداف.

ويسعى على ماهر في مواصلة الصحوة والاقتراب أكثر من فرق المقدمة، واستغلال حالة اللاعبين العالية في خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز على المقاولون.

في المقابل، يدخل نادى المقاولون العرب المباراة بعد التعادل الإيجابى بهدف لمثله مع غزل المحلة في الجولة الماضية، جعلته في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات فاز في مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبل 13 هدفا.

ويسعى محمد عودة إلى تحقيق الفوز الثانى للفريق هذا الموسم والأول له مع الفريق بعدما قاد الذئاب خلفا لعماد النحاس الذى اعتذر عن مواصلة المشوار، والذى يعانى فيه الفريق من سوء النتائج خلال هذا الموسم.