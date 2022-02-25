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الامارات | عجمان والعروبة.. فرصة تجديد الأمل

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سيد مصطفى ■ عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدو مباراة عجمان الفرصة الأبرز بالنسبة للعروبة لمغادرة مقعد الهبوط، إذ يتطلع لتحقيق فوزه الثاني على «البرتقالي»، بعد الفوز عليه ذهاباً. ويحتل العروبة المركز قبل الأخير بتسع نقاط، وبفارق نقطتين عن الظفرة صاحب المركز الـ12.

ولن تكون فرصة العروبة سهلة في ظل المعنويات العالية لعجمان، الذي حقق نتائج إيجابية في آخر ثلاث مواجهات ضد النصر وشباب الأهلي وكلباء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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