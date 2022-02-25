الامارات | 30 مليار دولار حجم التغطية الإعلامية لـ «تنس دبي» منذ 1993

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليار دولار حجم التغطية الإعلامية لـ «تنس دبي» منذ 1993 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير بطولات «سوق دبي الحرة»، صلاح تهلك، أن بطولات «تنس دبي» التي تختتم غداً، تحظى على مدار تاريخها باهتمام إعلامي عالمي، وتغطية صحافية، بلغت في إجمالي قيمتها المالية منذ انطلاقتها الأولى عام 1993 وحتى يومنا الحالي 30 مليار دولار، ما يضعها في مصاف البطولات الكبرى في عالم الكرة الصفراء.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»، إن «بطولات تنس دبي (النسخة 30 للرجال، و22 للسيدات)، فازت مرات عديدة كأفضل بطولات 500 نقطة، منها 11 مرة في 12 عاماً على التوالي، ما يعكس حجم الثقة التي يضعها كبار نجوم ونجمات التنس العالمي في هذه البطولة، والتي كان من ثمارها أن تحظى على الدوام، ومنذ انطلاقتها عام 1993، بتغطية إعلامية مميزة، تتولى نقل الصورة الحية للمنافسات، خصوصاً في بطولات الرجال، التي سجلت على مدار تاريخها مشاركة 21 بطلاً عالمياً، بالصورة ذاتها للوجود الحالي للمصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الساعي للقبه السادس في دبي، ما أسهم على الدوام في رفع حجم التغطية الإعلامية، لتبلغ في إجماليها، وعلى مدار 30 عاماً، نحو 30 مليار دولار».

وأوضح: «تتولى كبريات شبكات التلفزة العالمية نقل المنافسات إلى 480 مليون منزل حول العالم، في ساعات بث تلفزيوني تتخطى أحياناً الـ12 ساعة، نظراً لقوة المباريات، إضافة إلى محفل ضخم من ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمقروء والإذاعي، خصوصاً القادمين من الخارج، الذين يخصصون مساحات ضخمة في وسائل الإعلام التي يتبعون لها لتغطية المباريات وجميع الفعاليات الأخرى التي تقام على هامش بطولتي الرجال والسيدات، الأمر الذي انعكس تدريجياً في السنوات الثلاث الأخيرة وحدها في زيادة حجم التغطية الإعلامية لتتخطى حاجز المليار دولار، بعد أن سجلت في 2019 نحو 1.3 مليار، وضعتها في المرتبة السابعة على العالم، بعد البطولات الأربع الكبرى وبطولتي ميامي وأنديانا ويلز الأميركيتين، لترتفع هذه القيمة ومنذ نسخة 2020 إلى 1.5 مليار سنوياً».

وتابع: «يعكس حجم التغطية الإعلامية الأهمية التي تتمتع بها بطولات (تنس دبي) على ساحة بطولات عالم الكرة الصفراء، ليس على صعيد الوجود المستمر لكبار المصنفين فحسب، بل في النجاحات المتراكمة على صعيد قوة المنافسات، والحضور الجماهيري، والخدمات اللوجستية التي تقدمها البطولة، وتجعل منها قبلة أولى لمشاركة كبار النجوم والنجمات».

واختتم: «نعمل مع نهاية كل نسخة على الإعداد المبكر للنسخة التي تليها، للحفاظ على المكتسبات، وحصد مزيد من النجاحات».

الروسي روبليف يقهر الأميركي ماكدونالد

وضع المصنف السابع على العالم، الروسي اندريه روبليف، حداً لمفاجآت المصنف 61 عالمياً، الأميركي ماكينزي ماكدونالد، عند الدور ربع النهائي، بفوز الروسي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (2-6 و6-3 و6-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس على الاستاد الرئيس، ودامت ساعة و45 دقيقة.

وتأهل روبليف، للعام الثاني على التوالي، إلى الدور نصف النهائي، على أن يلتقي اليوم في المربع الذهبي مع المصنف 11 عالمياً، البولندي هوبرت هوركاتش، الذي نجح في حجز مقعده بفوزه على الإيطالي يانيك سينر، المصنف 10 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و6-3).

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