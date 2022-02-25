الامارات | «صاحب همة» في المونديال.. يلتقط القوس بقدمه ويصوّب بكتفه

شكرا لقرائتكم خبر عن «صاحب همة» في المونديال.. يلتقط القوس بقدمه ويصوّب بكتفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف لاعب منتخب بلجيكا بيوتر فان مونتاجو (23 عاماً)، الأنظار في بطولة كأس العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم «دبي 2022»، إذ يلتقط القوس بقدمه ويصوّب بكتفه، إذ يعاني فقدان أطرافه وقصوراً في قدمه اليمنى.

ولم يستسلم بيوتر فان لإعاقته الحركية منذ صغره متخطياً كل الصعاب بكل همة وإرادة من أجل تحقيق طموحاته في الرياضة ليتحدى الإعاقة بالقوس والسهم، بتشجيع من أسرته ومدربه. وذكرت اللجنة المنظمة لمونديال القوس والسهم في دبي، أن البطل البلجيكي يستخدم قدمه اليسرى التي تعتبر هي المحرك الأساسي الوحيد في حياته في تصويب السهم، حيث يوجد جهاز في كتفه يساعده على انطلاق السهم ليتحكم في سهمه من كتفه، وفي ظل هذه الصعاب ظل البطل البلجيكي يعتمد اعتماداً كلياً على نفسه باستخدام قدمه اليسرى في الكتابة والتوقيع وارتداء الكمامة.

وأعرب اللاعب البلجيكي عن سعادته بالظهور في «مونديال دبي»، وقال إنه على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقه وهو يحلم بميدالية في هذا الحدث العالمي الكبير.

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