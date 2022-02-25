الامارات | قمة بين الشارقة وشباب الأهلي.. وطمع وحداوي بنقاط الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين الشارقة وشباب الأهلي.. وطمع وحداوي بنقاط الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأثر قمة الوحدة وضيفه الوصل بالاهتمام الأكبر بالنسبة لمباريات الجولة الـ17 من دوري أدنوك، وخاصة بالنسبة لجولة يوم غد (السبت). وتعتبر المباراة مهمة للغاية للعنابي، صاحب الـ33 نقطة في الوصافة خلف العين المتصدر بفارق ست نقاط، بينما يسعى الوصل لتعويض خيبة الخروج من الكأس، وتعزيز ترتيبه في الدوري، حيث يملك 22 نقطة في المركز الثامن، وهذا رغم أن الوحدة المنتشي بالفوز المهم على بني ياس، وبلوغ نهائي الكأس، يعتبر الأفضل على الورق.

ولن تكون القمة الأبرز الأخرى بين الشارقة وضيفه شباب الأهلي أقل أهمية، خاصة أن الفريقين يأملان الحفاظ على بصيص الأمل في الاقتراب من العين، حيث يمتلكان 30 نقطة في المركز الثالث، بينما يتقدم شباب الأهلي بفارق المواجهات المباشرة، وستكون المواجهة بمثابة صراع على فك شراكة النقاط بينهما.

وفي المباراة الثالثة (السبت)، سيجد بني ياس نفسه في مهمة تعويض الخروج المخيب من الكأس، ويخوض مباراة صعبة أمام ضيفه الظفرة الباحث عن الهرب من خطر المراكز الأخيرة، حيث يملك 11 نقطة في المركز الـ12، مقابل 19 نقطة لبني ياس الذي يعاني أيضاً بسبب تواضع نتائجه هذا الموسم.

• «الملك» و«الفرسان» يتشاركان في النقاط الـ30، مع تقدم شباب الأهلي في المواجهات المباشرة.

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