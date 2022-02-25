الامارات | «قفز الحواجز» في دوري الإمارات لونجين اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «قفز الحواجز» في دوري الإمارات لونجين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود منافسات قفز الحواجز على الميدان الرملي بنادي أبوظبي للفروسية اليوم، لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج الموسمي لقفز الحواجز، وتتضمن سبع منافسات وبطولات محلية تستكمل بها فعاليات الجزء الأخير من النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، منها أربع منافسات أسبوعية، تنطلق بمنافسات اليوم على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، وتجري على مدى ثلاثة أيام.

تُقام المنافسات بإشراف اتحاد الإمارات الفروسية والسباق، ولونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

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