الامارات | الإمارات يتصدر.. والذئاب تخطف الفارس في البولو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يتصدر.. والذئاب تخطف الفارس في البولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تميز اليوم السادس من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2022 بالقوة والإثارة، إذ شهد 44 هدفاً في مباراتي الإمارات مع «إيه إم»، والذئاب مع أبوظبي. وكان اليوم الختامي للدور التمهيدي قد شهد مباراتين جمعت الأولى بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ايه ام بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، وانتهت بفوز الإمارات 11 - 10.

وفي المباراة الثانية فاز فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني 12 - 11.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news