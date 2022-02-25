الامارات | «الزعيم» يخشى مفاجآت كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يخشى مفاجآت كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون فريق العين المتصدر (39 نقطة)، مطالباً بالمحافظة على صدارته، وتجنب أي مفاجآت حين يحل ضيفاً ثقيلاً على كلباء (18 نقطة)، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز للإبقاء على فارق النقاط الست مع أقرب ملاحقيه الوحدة، والذي يخوض غداً قمة صعبة أمام الوصل.

وعلى الورق تبدو حظوظ «الزعيم» كبيرة في تجاوز عقبة مضيفه الذي يعاني بعض الغيابات في صفوفه، لكن المهمة ستكون شاقة، لاسيما أن الفريق يعاني أمام أندية الوسط، خاصة التي تركز على الجانب الدفاعي، في المقابل، تطمح «النمور» للحصول على النقاط الثلاث للابتعاد عن دائرة الخطر، وتحسين موقفه في جدول الترتيب في الوقت ذاته.

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