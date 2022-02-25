الامارات | 91 جواداً تتنافس على سباق كأس ولي عهد الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 91 جواداً تتنافس على سباق كأس ولي عهد الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة للفروسية، غداً، سباق «كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم منصور بن زايد آل نهيان 2022». ويقام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويدعمه مجلس الشارقة الرياضي برعاية مركز دبي العقاري «أ.ر.م» القابضة.

ويحظى السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 91 جواداً مع وجود تسعة جياد على الاحتياط.

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