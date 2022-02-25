الامارات | معنويات النصر تقلق خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن معنويات النصر تقلق خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل خورفكان فريق النصر في مباراة بالغة الأهمية لـ«النسور»، للابتعاد عن خطر الهبوط، حيث يحتل المركز الـ11 بـ15 نقطة.

لكن خورفكان يتوجب عليه القلق بسبب المعنويات العالية لـ«العميد»، الذي تذوق طعم «النصر» في الجولة الماضية، على حساب الجزيرة، بعد فترة طويلة من الانتظار.

ولا يريد النصر بأي شكل من الأشكال التفريط في نقاط اليوم، حيث يحتل المركز السابع بـ22 نقطة. ويسعى مدربه الجديد سالم ربيع للحفاظ على نسق الانتصارات، رغم الصعوبة التي قد يشكلها خورفكان اليوم، والذي يخشى اقتراب أندية الظفرة والعروبة والإمارات منه.

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