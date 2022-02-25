الامارات | رموز اليذاع بختامي المرموم في قبضة «العاصفة» و«الرئاسة» و«زعبيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن رموز اليذاع بختامي المرموم في قبضة «العاصفة» و«الرئاسة» و«زعبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت مؤسسات العاصفة والرئاسة وزعبيل تألقها في مهرجان المرموم التراثي 2022، بعدما سيطرت على الألقاب في تحديات رموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي 2022، والتي أقيمت على مدار الأشواط الأربعة الأولى من الفترة المسائية، بواقع 12 شوطاً، بينما شهدت الفترة الصباحية إقامة 15 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك هجن زعبيل، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذين تابعوا كأس المفتوح لهجن الرئاسة.

وأحكمت مؤسسة هجن الرئاسة قبضتها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار المفتوح، بعد أن واصل المضمر أحمد مطر ماجد الخيلي تقديم العروض الاستثنائية من خلال قيادته (الفايضة) لقمة الشوط المفتوح، كما خطفت هجن الرئاسة ومضمرها سلطان محمد الوهيبي الأنظار من خلال شوط المنافسة على بندقية اليذاع الجعدان المفتوح بواسطة (الشهم) الذي تفوق على جميع المنافسين.

وأكدت هجن العاصفة تميزها بحصولها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار المحليات، وذلك عن طريق (هيام)، وواصل شعار هجن زعبيل المملوك للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم تميزه من خلال مهرجان ختامي المرموم، وذلك بعد أن تمكن (ريسنج) بقيادة المضمر راشد محمد مروشد من حصد بندقية اليذاع الجعدان المحليات.

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