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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الإمارات - الجزيرة 17:30

خورفكان - النصر 17:30

العروبة - عجمان 20:00

كلباء - العين 20:00

أبطال إفريقيا

أمازولو - وفاق سطيف 20:00

المريخ - الهلال 20:00

الرجاء - حوريا كوناكري 23:00

ساوثهامبتون - نوريتش سيتي 00:00

ميلان - أودينيزي 21:45

جنوى - إنترميلان 00:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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