الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الإمارات - الجزيرة 17:30
خورفكان - النصر 17:30
العروبة - عجمان 20:00
كلباء - العين 20:00
أبطال إفريقيا
أمازولو - وفاق سطيف 20:00
المريخ - الهلال 20:00
الرجاء - حوريا كوناكري 23:00
ساوثهامبتون - نوريتش سيتي 00:00
ميلان - أودينيزي 21:45
جنوى - إنترميلان 00:00
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