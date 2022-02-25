شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطمئن جماهير الأهلى: الأسد سيعود قريبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمئن النجم أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى، جماهير القلعة الحمراء على سلامته، خلال رحلة برنامجه التأهيلى بعد إجراءه جراحة الرباط الصليبى التى أجراها مؤخرا فى النمسا.

ونشر توفيق، فيديو له وهو يسير فى الشارع، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الأسد سوف يعود قريبا".

وأجرى أكرم توفيق جراحة الرابط الصليبى يوم 28 يناير الماضى بعدما تعرض لإصابة مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

ويدرس مسئولو النادى الاهلى رفع اسمى ثنائى الفريق أكرم توفيق وعمار حمدى من قائمة المارد الأحمر للموسم المقبل، بسبب إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها الثنائى مؤخراً.

ويتشاور مسئولو الأهلى فى رفع الثنائى أكرم توفيق وعمار من القائمة فى الصيف لأن إصابتهما تحتاج قرابة التسعة أشهر حتى يعودا للمباريات أى أنهما سيكونا خارج حسابات الجهاز الفنى حتى نوفمبر المقبل على أقل تقدير.

وسيُحدد التقرير الخاص بثنائى الأهلى موقفهما من القيد فى قائمة الفريق خلال الصيف المقبل لاسيما وأن هناك إتجاهاً لعدم قيدهما فى الصيف وتأجيل هذا الأمر لإنتقالات يناير حتى يكتمل شفاؤهما بشكل تام.







