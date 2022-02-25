شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الهلال السوداني: الأهلي أفلت من الهزيمة أمامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله العاقب، رئيس بعثة نادي الهلال السوداني، أن الأهلي أفلت من الهزيمة أمام فريقه في الجولة الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحاً أن فريقه كان الأقرب للفوز وحسم النقاط الثلاثة لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

ويلعب المريخ مع الهلال في ملعب الأهلي وي السلام يوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال العاقب في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "الأهلي أفلت من الهزيمة أمامنا في السودان وكنا الأفضل في المباراة وأعتقد كنا نستحق الفوز"، وأضاف: "أعتقد أننا نسير بشكل قوي في البطولة ولدينا الفرصة في التأهل للدور المقبل ونثق في قدراتنا".