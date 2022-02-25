شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الهلال السوداني: الأهلي أفلت من الهزيمة أمامنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله العاقب، رئيس بعثة نادي الهلال السوداني، أن الأهلي أفلت من الهزيمة أمام فريقه في الجولة الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحاً أن فريقه كان الأقرب للفوز وحسم النقاط الثلاثة لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.
ويلعب المريخ مع الهلال في ملعب الأهلي وي السلام يوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقال العاقب في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "الأهلي أفلت من الهزيمة أمامنا في السودان وكنا الأفضل في المباراة وأعتقد كنا نستحق الفوز"، وأضاف: "أعتقد أننا نسير بشكل قوي في البطولة ولدينا الفرصة في التأهل للدور المقبل ونثق في قدراتنا".
على صعيد آخر، أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.
وبذلك تشهد قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسي تاو بعدما غاب الثلاثي عن قائمة الأحمر في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، وإن كان بيرسي تاو غائبا عن مباريات الفريق منذ فترة.