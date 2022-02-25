شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية على لاعبى البنك الأهلى عقب الهزيمة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، توقيع عقوبة مالية على لاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام بيراميدز في اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، الخميس، ضمن بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتنص اللائحة المالية الخاصة بالفريق على توقيع غرامية حال الهزيمة في مباريتين متتاليتين في بطولة واحدة حيث تلقى الفريق الهزيمة أمام فيوتشر وبيراميدز.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على البنك الأهلى بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمعهم مساء أمس، الخميس، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد رمضان صبحى في الدقيقة 82 عقب استغلال تمريرة زميلة عبد الله السعيد داخل منطقة جزاء فريق البنك الاهلى وتسديدها في شباك محمود الزنفلى.

وبهذه النتيجة تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة 11 محتلا المركز الثالث عشر.