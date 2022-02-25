شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المريخ: الأهلي مثل الأندية الأوروبية وشعبية الزمالك كبيرة فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم كابو، رئيس بعثة المريخ السوداني في القاهرة، أن جماهير الزمالك في السودان أكبر من الأهلي، مُشيرا إلى أن الأهلي يعتبر مثل الأندية الأوروبية.

ويلعب المريخ مع الهلال في ملعب الأهلي وي السلام اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال كابو في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "الكرة المصرية بشكل عام متطورة ونحن نتابعها بالطبع وأنا أشجع الزمالك وأعتقد أن الزمالك شعبيته أكثر في السودان من الأهلي".

وأضاف: "الأهلي في مكانة بعيدة عن أي ناد في أفريقيا وهو مثل الأندية الأوروبية نظرا لتاريخه وبطولاته"، وتابع: "يأتي بعد الأهلي في أفريقيا الترجي التونسي ثم أى ناد في القارة".

ويلعب الأهلي مع المريخ والهلال السودانيين وصن داونز الجنوب أفريقي ضمن مجموعة واحدة بدور المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا.