شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج والشربيني يدافعان عن لقب بطولة ويندي سيتى للاسكواش .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة، والتي تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك في البطولة 24 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 12 لاعب في منافسات الرجال ومثلهم في منافسات السيدات، وهم:

في منافسات الرجال: علي فرج، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، مازن هشام، يوسف سليمان، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، مصطفى الصرتي، عمر مسعد، كريم الحمامي.

وفي منافسات السيدات: نور الشربينى، روان العربي، سلمى هاني، نادين شاهين، هانيا الحمامي، نور الطيب، نوران جوهر، سناء إبراهيم، يثرب عادل، هنا رمضان، ندى عباس، زينة مقوي.

و يخوض 96 من اللاعبين واللاعبات البارزين في العالم، في نادي جامعة شيكاغو للحصول على الكأس - وتمثل المصنفة الرابعة عالميًا أماندا صبحي أفضل فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لامتلاك فائز أمريكي لأول مرة باللقب.

ويحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، لقب البطولة عن أخر نسخة أقيمت في مارس 2020.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ علي فرج و الألماني رفائيل كاندرا

ـ مروان الشوربجي والفرنسي جريجور مارش

ـ يوسف إبراهيم والمكسيكي ليونيل كاردينيس

ـ محمد الشوربجي وماثيو كاستاجنيت

ـ طارق مؤمن وميجيل رودريجيز

ـ عمر مسعد وجريج لوبان

ـ مازن هشام وبورخا جولان

ـ يوسف سليمان وفارس الدسوقي

ـ كريم عبد الجواد ونيكولاس مولر

بينما جاءت مباريات السيدات كالتالي:

ـ نور الشربيني وجوليان كورتس

ـ روان العربي وليسا أيتكن

ـ سلمى هاني وهو تزي لوك

ـ نادين شاهين وندى عباس

ـ مريم متولي وميلي توملينسون

ـ هانيا الحمامي وراشيل أرنولد

ـ هنا رمضان وتيسني إيفانز

ـ نور الطيب ونيلي جليس

ـ سنا إبراهيم وجوشنا تشينابا

ـ نوران جوهر ودانيل لوترينو