شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات اليد 2004 يغادر إلى غينيا للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2004 فى طريقها إلى غينيا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للناشئات مواليد 2004 فى نسختها الـ17 لكرة اليد فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير حتى 6 مارس 2022.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 خاض معسكر تدريبى فى بولندا و خاض الفريق عدد من المباريات الودية حيث حققن الفوز على فريق سيدات JELENIA GORA البولندى بنتيجة 37 - 28 و حقق الفوز على فريق Görlitzer HC الألماني بنتيجة 36 - 18 و اليوم اختتم الفريق الوطنى الفوز على نادى LEGNICA البولندى بنتيجة 33 - 25.

ويستقبل البعثة فى غينيا عبده عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد و المشرف على المتخبات الوطنية المصرية للاناث و رئيس بعثة منتخب الشابات مواليد 2002 و منتخب الناشئات 2004 فى بطولة افريقيا.

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة افريقيا : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - كابتن شيرين منصور مدير ادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.