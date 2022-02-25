شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبى: نسير بُخطى ثابتة نحو تحقيق حلم الصعود للممتاز لأننا على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر الشاذلى، رئيس النادى الأوليمبى، أن فريقه يسير بُخطى ثابتة نحو الصعود إلى الدورى الممتاز رغم التعادل مع دكرنس أمس، الخميس، مُشيراً إلى أن الفريق السكندري ما زال متربعا على قمة مجموعته كما أن الأولمبي استفاد من تعثر الآخرين.

وتعادل الأوليمبى مع فريق دكرنس بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر أمس، الخميس، فى إطار منافسات الجولة العشرين من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، فيما سقط الحرس في فخ التعادل مع الحمام.. بهذا التعادل واصل نادى الأوليمبى صدارة مجموعة بحرى برصيد 42 نقطة، فيما رفع دكرنس رصيده إلى النقطة 32، ليظل الفارق مع حرس الحدود 4 نقاط بعد تعادل الحدود مع الحمام بهدف لمثله، ليرفع الحمام رصيده إلى 21 نقطة.