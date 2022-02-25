شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز طبقًا للائحة العقوبات، والتي جاء أبرزها معاقبة حارس مرمى إيسترن كومبانى بـ 25 الف جنيه بسبب الزى الخاص.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة بينما جاء فريق الأهلى بالمركز الثانى برصيد 22 نقطة، وفى المركز الثالث حصد فريق الزمالك برصيد 19 نقطة، وسموحة فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وجاءت القرارات كالتالى:

- توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 20 ألف جنيه بسبب اقتحام لاعبى الفريق الملعب احتفالا بهدف خالد قمر أمام الإسماعيلي.

- توقيع غرامة مالية على نادى المقاولون العرب قيمتها 20 ألف جنيه بسبب تأخر نزول لاعبى الفريق إلى أرض الملعب فى بداية الشوط الثانى من لقاء سموحة لمدة 5 دقائق.