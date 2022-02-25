شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أيمن تعتلى عرش بطولة المجر الدولية بذهبية الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت سلمى أيمن عبد المقصود بالميدالية الذهبية في منافسات فردى السيدات بختام بطوله المجر الدولية، والتى أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير الجارى.

احتلت سلمى أيمن المركز الأول بحصولها على مجموع نقاط 1400 نقطة فيما حصدت البريطانية جيسيكا فارلى المركز الثانى بمجموع نقاط 1378 نقطة، بينما جاءت لاعبة بيلاروسيا فولها سيلكينا فى المركز الثالث بمجموع نقاط 1374 نقطه، فيما جاءت المصرية أميرة قنديل فى المركز الـ18 بعد إصابتها فى سقوطها فى مسابقة الفروسية، مما اضطر إلى عدم استكمال المسابقات. وحضر توزيع الجوائر السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست.

واستقبل السفير محمد الشناوي وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، فريق المنتخب المصري للخماسي الحديث الذي يشارك في بطولة المجر الدولية للعبة الخماسي الحديث، حيث أكد السفير لأعضاء الفريق على الاهتمام الذي توليه مصر للرياضة والرياضيين في كافة الألعاب الرياضية،

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث تشارك فى بطولة المجر الدولية ‏للخماسى الحديث بالعاصمة المجرية "بودابست" حيث تعتبر البطولة هى أولى المشاركات الدولية للخماسى الحديث بعد انتهاء اولمبياد ‏طوكيو 2020.‏

ويترأس بعثة المنتخب على عاصم عضو مجلس الإدارة ومعه ياسر حفنى إداري، ‏ورؤوف حسام المدير الفني ومحمد غيث مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية ‏ويوسف حسن دكتور العلاج الطبيعى والمساج .‏

وتضم قائمة المنتخب كلا من إسلام حامد ومهند طارق ومعتز وائل، ‏وسلمى أيمن وأميرة قنديل وملك خالد ونورين بولس ومايا محمد وهيا محمد.‏ ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس العالم بالقاهرة في الفترة من 20 إلى 28 ‏مارس المقبل.